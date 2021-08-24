Кабмин до 15 сентября зарегистрирует законопроект о Госбюджете-2022 - Гетманцев

КИЕВ. 24 августа. УНН. Кабинет министров Украины до 15 сентября внесет в Верховную Раду законопроект о Государственном бюджете на 2022 год. Об этом в эфире одного из телеканалов заявил народный депутат от “Слуги народа”, председатель комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Данил Гетманцев, передает УНН.

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“Кабмин готовит и согласовывает бюджет, я думаю, что они до 15 сентября внесут законопроект в Верховную Раду”, — заявил Гетманцев.

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Он добавил, что пока не видел предварительного законопроекта.

В Министерстве финансов отметили, что сейчас идет активная фаза формирования проекта Госбюджета на 2022 год. В частности, Министерство финансов проводит согласительные совещания с главными распорядителями средств (ГРК) относительно показателей бюджета на следующий год.



Добавим

Дефицит государственного бюджета за январь-июнь 2021 года достиг 50,4 млрд грн, в том числе по общему фонду — 49,8 млрд грн.