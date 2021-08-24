Директор ЦРУ провел встречу с лидером талибов в Афганистане - СМИ

КИЕВ. 24 августа. УНН. Президент США Джо Байден отправил главу ЦРУ Уильяма Бернса на встречу с лидером “Талибана” в Афганистан в понедельник. Об этом пишет Reuters со ссылкой на два источника, передает УНН.

Детали

По данным двух осведомленных источников, пожелавших оставаться анонимными, Бернс встретился с лидером талибов Абдулом Гани Барадаром в Кабуле.

Как сообщает в то же время телеканал CNN со ссылкой на источники, тайная встреча между Бернсом и представителем Талибана является прямым обменом мнениями на самом высоком уровне с тех пор, как боевики взяли под контроль столицу.

Встреча также подчеркивает мнение, звучащее в самой администрации, о том, что США необходимо более четкое представление о позиции талибов по ряду вопросов.

Один из источников назвал встречу “обменом мнениями о том, что необходимо сделать” до 31 августа.

Что было ранее

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф накануне заявил, что считает маловероятной эвакуацию американцев и афганцев до 31 августа.

Ранее представитель катарского политического офиса радикального движения “Талибан” Мохаммад Сохаил Шахин заявил, что США и другие западные страны столкнутся с последствиями, если не выведут свои войска из Афганистана к 31 августа.

Справка

Боевики движения “Талибан” 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития. Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны, и призвал к вооруженному сопротивлению талибам. Западные страны эвакуируют своих граждан и сотрудников посольств.