Полузащитника Буяльского признали лучшим футболистом тура УПЛ

КИЕВ. 24 августа. УНН. Пивзахичника киевского "Динамо" Виталия Буяльского признали лучшим футболистом 5-го тура чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги. Об этом сообщили в УПЛ, информирует УНН.

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"По итогам голосования победу одержал полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский - лучший футболист УПЛ прошлого сезона", - сообщили в УПЛ.

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Буяльский, забив два мяча в ворота "Десны", увеличил счет своих голов в составе "Динамо" во всех турнирах до 45-ти: 30 - в УПЛ, 1 - в Кубке, 13 - в еврокубках и 1 - в Суперкубке.

По количеству "динамовских" голов Буяльский догнал Брауна Идейе, с которым разделяет 9-10 места в списке лучших голеадоров "Динамо" во времена независимости Украины.

Украинская Премьер-лига определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 5-го тура, опросив специалистов, входящих в ее экспертный совет.