Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,65 0,0000  EUR: 31,17 0,0000 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Конец лета еще порадует теплом: синоптики обещают до 33° выше нуля
Конец лета еще порадует теплом: синоптики обещают до 33° выше нуля
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Спорт
Архив
4470

Полузащитника Буяльского признали лучшим футболистом тура УПЛ

Полузащитника Буяльского признали лучшим футболистом тура УПЛ

Виталий Буяльский

КИЕВ. 24 августа. УНН. Пивзахичника киевского "Динамо" Виталия Буяльского признали лучшим футболистом 5-го тура чемпионата Украины среди клубов Премьер-лиги. Об этом сообщили в УПЛ, информирует УНН.

Цитата:

"По итогам голосования победу одержал полузащитник "Динамо" Виталий Буяльский - лучший футболист УПЛ прошлого сезона", - сообщили в УПЛ.

Дополнение

Буяльский, забив два мяча в ворота "Десны", увеличил счет своих голов в составе "Динамо" во всех турнирах до 45-ти: 30 - в УПЛ, 1 - в Кубке, 13 - в еврокубках и 1 - в Суперкубке.

По количеству "динамовских" голов Буяльский догнал Брауна Идейе, с которым разделяет 9-10 места в списке лучших голеадоров "Динамо" во времена независимости Украины.

Украинская Премьер-лига определила самого яркого футболиста из всех, принявших участие в матчах 5-го тура, опросив специалистов, входящих в ее экспертный совет.

Источник: УНН
Теги: футбол, Динамо
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.