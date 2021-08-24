Польша передала Украине 650 тысяч доз вакцин и средства защиты

КИЕВ. 24 августа. УНН. Польша передала Украине гуманитарную помощь в виде 650 тысяч доз вакцин и средства защиты. Передача состоялась на совместной церемонии в присутствии министра здравоохранения Украины Виктора Ляшко и Президента Польши Анджея Дуды, пишет УНН.

Детали

В частности, Польша передала Украине 127 тонн медицинского оборудования и других медицинских материалов, которые спасают жизнь стоимостью около 4 млн евро.

“Я надеюсь, что это оборудование поможет украинцам, что оно поможет людям, которые борются за здоровье украинцев. Хочу, чтобы этот дар был знаком солидарности и дружбы со стороны Польши для Украины, потому что друзей познают в сложное время, друзей узнаем в беде”, — сказал президент Польши Анджей Дуда.

В свою очередь Виктор Ляшко заявил, что Польша в очередной раз подтвердила свое партнерство по Украине.

“Польша показала, что может и готова помогать Украине и готова ее принимать в членстве ЕС. Сегодня украинцам нужно сделать важный шаг — прийти к пунктам массовой вакцинации, чтобы уровень охвата прививками в Украине были такими как в Польше например”, — заявил Ляшко.

Дополнение

Ранее заместитель министра здравоохранения Польши Вальдемар Краска заявил, что правительство перепродаст Украины 1,2 млн доз вакцины от COVID-19 с коротким сроком годности.

Он рассказал, что в августе должны передать первую партию в более 650 тыс. доз вакцин.

Польша планировала поставить 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca в Украине в третьем квартале этого года.

Вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис объявил, что Европейская комиссия помогает Польше в перепродаже 1,2 млн доз вакцины AstraZeneca Украине.

Ранее польские СМИ сообщали, что Польша намерена продать Украине и Балканам препараты с коротким сроком годности, которые не могут быть использованы при нынешних темпах вакцинации. Сейчас страна заказала 100 миллионов доз вакцин, однако темпы прививок резко замедлились, писало RMF24.



Впрочем, страна не собирается продавать однодозную вакцину Johnson & Johnson. Отмечается, что вакцина самая простая в использовании и имеет самый длинный срок хранения.

Правительство страны хочет продать препараты AstraZeneca, Moderna и Pfizer, в зависимости от того, какой препарат заказали страны.