Ситуация в Афганистане: талибы заявили, что запретят эвакуацию из Кабула после 31 августа

КИЕВ. 24 августа. УНН. Все желающие покинуть Афганистан смогут сделать это не позднее 31 августа. Об этом заявил во вторник на пресс-конференции в Кабуле официальный представитель радикального движения “Талибан” Забихулла Муджахид. Мероприятие транслировал телеканал Al Jazeera, пишет УНН.

Цитата

“Мы не допустим никакие операции по эвакуации после 31 августа”, — сказал Муджахид.

Детали

Он добавил, что сторонники движения также “перекрыли дорогу, ведущую к международному аэропорту Кабула, и пускают туда только иностранцев”. При этом ранее сообщалось, что в столичный аэропорт могут попасть афганцы, имеющие соответствующие документы для выезда из страны.

“То, что мы наблюдаем в аэропорту Кабула, является мучительным (зрелищем), и американцам не следует призывать афганцев покинуть страну”, — прокомментировал Муджахид ситуацию в аэропорту Кабула, из которого после захвата талибами власти в Афганистане проводится эвакуация иностранных граждан, дипломатов и некоторых афганцев.

Ранее

Как сообщил во вторник заместитель пресс-секретаря Белого дома Эндрю Бейтс, с 14 августа США вместе с союзниками и партнерами вывезли из аэропорта Кабула примерно 58,7 тыс. человек.

New: Roughly 21,600 people were evacuated from Kabul between 3 AM EDT on 8/23 and 3 AM EDT this morning.



Since 8/14, we’ve gotten approx. 58,700 people out. 63,900 people since the end of July.