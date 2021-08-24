Глава МИД Венгрии пожаловался Москве на Украину за “нарушение соглашений по венграм на Закарпатье”

КИЕВ. 24 августа. УНН. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто пожаловался Москве на то, что Украина якобы нарушает соглашения по венграм Закарпатской области, а именно в праве учиться на родном языке. Об этом глава венгерского МИДа заявил на пресс-конференции в Москве после встречи с российским коллегой Сергеем Лавровым, передает корреспондент УНН.

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"Мы всегда поддерживали суверенитет Украины, это никогда не было под вопросом. Но так же мы поддерживаем и следующую позицию: мы считаем, что нельзя нарушать интересы национальных этнических меньшинств. Мы также видим, что Украина нарушает многие соглашения", - заявил Сийярто.

Детали

Глава МИД Венгрии заявил, что до 2015 в Украине существовал закон, который позволял венгерскому меньшинству учиться на родном языке. В этом контексте он отметил, что с каждым годом на Закарпатье все больше появляется конфликтов, и инцидентов “из-за нарушения прав на обучение на родном языке”.

"Тем не менее мы видим, что в Закарпатской области все больше и больше конфликтов и инцидентов, и нарушается право на обучение на родном языке. Мы просили украинскую сторону о прекращении этой политики, но пока что не были приняты нужные меры", - отметил министр.

Напомним

В конце июня Украина и Венгрия договорились провести заседание комиссии по вопросам национальных меньшинств и рабочей группы по вопросам образования.



21 июля Кабмин утвердил состав и положение украинской части смешанной украинско-венгерской комиссии по вопросам обеспечения прав национальных меньшинств.



Заседание состоится в сентябре этого года.