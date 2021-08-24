"Экоцид": в России открыли дело из-за водной блокады Крыма, обвиняют Украину

КИЕВ. 24 августа. УНН. Следственный комитет России по факту водной блокады аннексированного Крыма со стороны Украины впервые возбудил уголовное дело по статье "Экоцид". Об этом сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко, передает УНН.

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"В Главном следственном управлении Следственного комитета Российской Федерации возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 358 УК РФ (экоцид).

Установлено, что после вхождения Республики Крым в состав Российской Федерации неустановленные лица, находящиеся на территории Украины и выступают против воссоединения Крыма с Россией, в нарушение положений Конвенции о запрещении военного или любого иного враждебного использования средств воздействия на природную среду решили причинить вред экономической, социальной и экологической обстановке Крымского полуострова путем перекрытия Северо-Крымского канала", - говорится в сообщении Петренко.

В результате строительства дамбы на территории Херсонской области с 26 апреля 2014 года представление днепровской воды по каналу прекратилась, добавили в СК РФ.

"Следствием устанавливаются все обстоятельства преступления и причастные к нему лица", - сообщила представитель СК. По ст. 358 УК РФ грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 12 до 20 лет.

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Добавим

Петренко отметила, что "отсутствие нормального водоснабжения вызывает истощение сельскохозяйственных земель, приводит к изменению экосистем залива Сиваш и его мелководных заливов, а также состояния популяций животного мира. Так, за последние шесть лет соленость Сиваша выросла втрое, а популяции практически всех видов животного мира, в том числе занесенных в Красную книгу России и Красную книгу международного союза охраны природы, сократились. Часть из них можно считать пропавшими. Водно-болотные угодья международного значения "Центральный Сиваш" и "Восточный Сиваш" теряют свое природоохранное значение".

Кроме того, перекрытие Северо-Крымского канала повлияло и на качество воды, используемой для хозяйственно-питьевого водоснабжения, поскольку превышение предельно допустимых норм солености и жесткости негативно сказывается на здоровье людей, добавили в СК РФ.

Напомним

Как сообщал УНН, в Крыму три водохранилища приближаются к "мертвому объему".

В частности, в течение 2020 года суммарный запас воды в водохранилищах Крыма составил 31308000 куб.м, что на 61672000 куб.м меньше, чем по состоянию на начало года.

Так, филиал "Воды Крыма" в Алуште провел переговоры с владельцами источников по вопросу приобретения у них воды.

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что восстановление подачи днепровской воды в аннексированный Крыму возможно только после его деоккупации.