КИЕВ. 24 августа. УНН. Вселенский патриарх Варфоломей попрощался с Украиной. Об этом сообщил пресс-секретарь ПЦУ архиепископ Евстратий Зоря, передает УНН.

Цитата

"Патриарх попрощался с Украиной. "Благодарю и благословение всем!" - написал Заря и обнародовал фото Варфоломея у авто.

Добавим

Вселенский патриарх Варфоломей прибыл с визитом в Киев 20 августа. Уже 21 августа Патриарх встретился с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Во время встречи также были обсуждены дальнейшие шаги по более тесному взаимодействию Украины и Вселенского Патриархата.

В тот же день в Михайловском соборе прошла молитва со Вселенским патриархом Варфоломеем.