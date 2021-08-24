В День Независимости российские оккупанты убили украинского защитника, еще один получил ранения

КИЕВ. 24 августа. УНН. Сегодня российские боевики совершили обстрел позиций украинских защитников в полосе ответственности оперативно-тактической группировки “Восток”. В результате погиб один военный, еще один получил ранения. Об этом УНН информируют в ОТУ “Восток”.

Детали

Зройни формирования Российской Федерации в очередной раз нарушили режим прекращения огня. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще один получил ранение.

Цитата

“Воин был срочно эвакуирован и доставлен в лечебное учреждение. Состояние здоровья защитника — удовлетворительное. Командование Объединенных сил выражает искренние соболезнования родным и близким погибшего. О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону Общего центра контроля и координации вопросов прекращения огня и стабилизации линии разграничения сторон”, — говорится в сообщении.

Напомним

Вражеский беспилотник “Орлан-10” сегодня, 24 августа, пересек линию разграничения.