В Нью-Йорке впервые губернатором стала женщина

КИЕВ. 24 августа. УНН. Член Демократической партии, вице-губернатор Кэти Хочул стала первой женщиной, которая присягнула на пост губернатора штата Нью-Йорк на частной церемонии. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Тhe Guardian.

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После торжественной присяги Хочул сказала, что начало ее работы — это возрождение веры в правительство.

Одной из первых проблем, стоящих перед Хочул, будет установление ее губернаторства как нового начала после враждебного климата, который был вокруг ее предшественника Эндрю Куомо. Она пообещала устранить всех сотрудников Куомо, которые действовали неэтично.

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“Я хочу, чтобы люди снова поверили в наше правительство. Для меня важно, чтобы люди имели веру — наша сила следует из веры и уверенности людей, которые положили нас на эти должности, и я воспринимаю это очень серьезно ”, - заявила политик.

Она также рассказала об “изменении культуры Олбани” и с нетерпением ждет нового подхода к сотрудничеству.

Первые два важные административные назначения Хочул достались женщинам. Ее новым юрисконсультом станет Элизабет Файн, а ее главным помощником, на должность секретаря губернатора, будет Карен Персичилли Кеог.

Напомним

Губернатор Нью-Йорка Эндрю Куомо был признан виновным в сексуальных домогательствах к нескольким женщин, включая нынешних и бывших государственных служащих. Впоследствии он заявил, что уходит в отставку.