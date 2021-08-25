На Буковине обнаружили 55 новых случаев коронавируса в сутки

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Черновицкой области за 24 августа зафиксировали 55 новых случаев инфицирования COVID-19, также в области выздоровели 14 человек. Об этом на своей странице в Facebook написал глава ОГА Сергей Осачук, передает УНН.

Детали

Так, в целом на Буковине зафиксировано 81 092 случая болезни. За последние сутки 14 человек выздоровели, 78 420 - с начала пандемии. За все время эпидемии в регионе умерло 1816 человек. За минувшие сутки Черновицкий областной центр исследовал 376 ПЦР-исследований и 675 экспресс-тестов.

Общая ситуация в Украине

Согласно последним данным Минздрава в Украине зафиксировано 2 275 863 случая коронавирусной болезни COVID-19, из них 53 501 - летальные.

Респираторную болезнь COVID-19, инфицирование которой вызывает коронавирус SARS-CoV-2, впервые зафиксировали в китайской провинции Хубэй, в конце 2019 года. С того момента заражения этим вирусом были зафиксированы в 188 странах мира, включая Украину. Начиная с 11 марта прошлого года Всемирная организация здравоохранения признала распространение болезни - пандемией.