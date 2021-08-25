Директор ЦРУ встретился с лидером "Талибана" в Афганистане

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент США Джо Байден отправил директора ЦРУ Уильяма Бернса на встречу с лидером "Талибана" Абдул Гани Барадаром. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Reuters.

Детали

Источник в Конгрессе заявил, что Бернс и Барадар обсудили 31 августа как крайний срок, когда можно вывезти американцев из Афганистана.

Представитель “Талибана” Забихулла Моджахед заявил во вторник, что группа не согласилась продлить срок эвакуации, и они хотели, чтобы все эвакуации из-за границы были завершены к 31 августа.

Напомним

США эвакуировали из Афганистана более 4 тысяч владельцев американских паспортов.

Председатель Комитета по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф заявил, что считает маловероятной эвакуацию американцев и афганцев до 31 августа. G7 требует от “Талибана” позволить эвакуации и после 31 августа.

Справка