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Стало известно, когда и где будут прощаться с екснардепом Владимиром Бондаренком

Стало известно, когда и где будут прощаться с екснардепом Владимиром Бондаренком

КИЕВ. 25 августа. УНН. Похороны народного депутата нескольких созывов, бывшего председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Бондаренка состоится 26 августа. Об этом сообщает в Facebook священник ПЦУ Богдан Тимошенко, пишет УНН.

Детали

Итак, 26 августа в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе. Киева можно будет попрощаться с Владимиром Бондаренком.

В 12:00 в храме св. вмч. Димитрия Солунского в Этнографическом комплексе “Украинское село” состоится заупокойная литургия. Погребения состоится в 12:30 недалеко от храма в с.Гуровщина (хутор Буча).

Напомним

24 августа ушел из жизни народный депутат нескольких созывов, бывший председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.

Источник: УНН
Теги: Киев, похороны, нардепы
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