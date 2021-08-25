Стало известно, когда и где будут прощаться с екснардепом Владимиром Бондаренком

КИЕВ. 25 августа. УНН. Похороны народного депутата нескольких созывов, бывшего председателя Киевской городской государственной администрации Владимира Бондаренка состоится 26 августа. Об этом сообщает в Facebook священник ПЦУ Богдан Тимошенко, пишет УНН.

Детали

Итак, 26 августа в 10:00 в Михайловском Златоверхом соборе. Киева можно будет попрощаться с Владимиром Бондаренком.

В 12:00 в храме св. вмч. Димитрия Солунского в Этнографическом комплексе “Украинское село” состоится заупокойная литургия. Погребения состоится в 12:30 недалеко от храма в с.Гуровщина (хутор Буча).

Напомним

24 августа ушел из жизни народный депутат нескольких созывов, бывший председатель Киевской городской государственной администрации Владимир Бондаренко.