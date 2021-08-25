В ООН заявили о казни талибами мирного населения в Афганистане

КИЕВ. 25 августа. УНН. Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет заявила, что получила достоверные сообщения о серьезных нарушениях международного гуманитарного права и нарушения прав человека в Афганистане. Об этом говорится на сайте ООН, пишет УНН.

Детали

Она отмечает, что нарушения включают, среди прочего, казни гражданского населения и бывших военнослужащих афганских сил безопасности, ограничения прав женщин — включая их право свободно передвигаться и право девушек посещать школы, набор детей-солдат и подавление мирного протеста и выражения инакомыслия.

Цитата

“Сейчас многие опасаются репрессий со стороны талибов против тех, кто работает с правительством или международным сообществом, людей, которые работали над продвижением прав человека и справедливости, или тех, чей образ жизни и мысли просто воспринимаются как противоположные идеологии талибов”, — заявила Бачелет.

Напомним

Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех заявил, что талибы похищают детей и пенсионеров.

По мере того, как талибы захватывают в Афганистане ключевые города страны, террористическая группа теперь заставляет женщин выходить замуж за своих террористов.

Талибы позволили женщинам вернуться на афганское телевидение.

Агентства ООН предупредили о гуманитарной катастрофе в Афганистане, заставляет десятки тысяч людей покинуть свои дома на фоне распространенного голода.