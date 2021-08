Крупнейший в мире небоскреб засиял сине-желтыми цветами

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Дубае ко Дню Независимости Украины подсветили цветами украинского флага небоскреб "Бурдж Халифа". Об этом информируют в Twitter, передает УНН.

Детали

"Бурдж-Халифа празднует День Независимости Украины и желает украинскому народу процветания и мира", - говорится в сообщении.

Небоскреб Burj Khalifa - самое высокое здание мира, которая уже стала символом архитектурного искусства. Это настоящее достижение инженерной мысли, сердце и душа Дубая.

Это величественное сооружение высотой 828 м, расположенную возле торгового центра The Dubai Mall, открыли для посетителей в 2010 году. Здесь есть две смотровые площадки, предлагающих посетителям потрясающие городские пейзажи.

الليلة نشارك أصدقائنا في جمهورية أوكرانيا احتفالاتهم بمناسبة يوم استقلالهم في # برج_خليفة ! متمنين لهم المزيد من التقدم والرخاء



Tonight #BurjKhalifa celebrates Ukraine's Independence Day and wishes its people prosperity and peace. pic.twitter.com/ix6UvLXsUZ