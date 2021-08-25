На угольной шахте в Колумбии произошел взрыв: погибли 4 человека

КИЕВ. 25 августа. УНН. В результате взрыва на угольной шахте “Карбонера” в центре Колумбии погибли по меньшей мере четыре человека, еще один получил ранения и семь шахтеров оказались в ловушке. Об этом сообщает УНН со ссылкой на “Синьхуа”.

Детали

По данным государственного Национального горного агентства (ANM), взрыв на шахте в городе Топага “был связан с метаном и, возможно, угольной пылью”.

Спасатели установили вентиляторы в шахте, чтобы направлять кислород к задержанным работников, когда чиновники из мэрии Топагы, полиции, Красного Креста и защиты собрались на месте, чтобы помочь.

Цитата

“Сейчас было обнаружено четырех работников, к сожалению, без жизненно важных признаков. Мы работаем над поиском и спасением других семи работников, которые еще не найдены ”, - говорится в пресс-релизе агентства.

Напомним

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