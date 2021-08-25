Сутки в ООС: один украинский военный погиб, двое ранены

КИЕВ. 25 августа. УНН. Российско-оккупационные войска за прошедшие сутки, 24 августа, трижды нарушили режим прекращения огня в зоне ООС. В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения. Об этом УНН информируют в штабе ООС.

Детали

Вблизи Новомихайловки и Причепиловки российские наемники обстреливали наши позиции из стрелкового оружия.

В Луганской и Донецкой области был зафиксирован пролет вражеского беспилотного летательного аппарата типа “Орлан-10” с пересечением линии разграничения.

В результате вражеского обстрела один военнослужащий Объединенных сил погиб, еще двое получили ранения. Воинов были срочно эвакуированы и доставлены в лечебное учреждение. Состояние здоровья одного защитника — тяжелое, другого — удовлетворительное.

Реакция украинской стороны

Обо всех фактах нарушений со стороны российско-оккупационных войск Украинская сторона СЦКК сообщила представителям Миссии ОБСЕ через установленный координационный механизм.

По состоянию на 7:00 утра 25 августа, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.

Напомним

В День Независимости российские оккупанты убили украинского защитника, еще один получил ранения.