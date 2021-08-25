Сегодня ТКГ восстанавливает работу: повестка дня

КИЕВ. 25 августа. УНН. 25 августа после непродолжительного перерыва возобновляется работа Трехсторонней контактной группы. Об этом сообщает Украинская делегация в ТКГ, пишет УНН.

Детали

Встречи запланированы в режиме видеоконференций по следующему графику: 25 августа — заседание в подгруппах, 26 августа — общее заседание на уровне глав делегаций.

На повестке дня:

— имплементация Минских соглашений и итогов Парижского саммита:

— обеспечение безопасности в зоне конфликта: соблюдение режима прекращения огня, обновление плана разминирования;

— политические аспекты в связи с выполнением Минских соглашений,

— мероприятия в гуманитарной сфере: Восстановление работы КПВВ и открытие новых в н.п. Золотое и Счастье; обмен удерживаемыми лицами, полный и безусловный доступ международных организаций на оккупированных территориях,

— экономические аспекты восстановления социально-экономических связей через линию соприкосновения, и тому подобное.

Дополнение

Украина не исключает возвращения в “очного” формата встреч ТКГ в Минске.

В украинской делегации ТКГ назвали возможные причины обострения ситуации на Донбассе.