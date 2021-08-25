Утром в Киеве образовались пробки: где затруднено движение

КИЕВ. 25 августа. УНН. По состоянию на 8:10 среды, 25 августа, на улицах и проспектах Киева заметны осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу движение затруднено на проспектах Валерия Лобановского, Голосеевском, Воздухофлотском, Победы, Степана Бандеры, Леся Курбаса, Героев Сталинграда.

Также движение было затруднено на улицах Назаровская, Жилянской, Народного Ополчения, Вадима Гетьмана, Щусева, Елены Телиги, Богатырской, Костельной, Межигорская, Ильинской, Константиновской.

Между тем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Броварском, Бажана, Романа Шухевича, Юрия Гагарина, Соборности, улицах Николая Гринченко, Короленковской, Оноре де Бальзака, Братиславской.

На Северном и Южном мостах движение было частично затруднено. Пробки образовались на Дарницком мосту. На мостах Метро и Патона можно было проехать свободно.

Дополнение

В Киевской области сегодня ночью повсеместно, днем местами кратковременные дожди, грозы. Температура ночью 14-16°, днем 20-22°.