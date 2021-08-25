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Минобороны России заявило, что эвакуирует из Афганистана граждан ряда государств - в том числе Украины

Минобороны России заявило, что эвакуирует из Афганистана граждан ряда государств - в том числе Украины

Министерство обороны РФ

КИЕВ. 25 августа. УНН. Минобороны РФ организует эвакуацию из Афганистана более 500 граждан РФ, стран ОДКБ и, как заявиле в Москве, Украины четырьмя самолетами военно-транспортной авиации. Об этом сообщили журналистам в среду в Минобороны России, пишет УНН со ссылкой на федеральные СМИ РФ, в частности агентство ТАСС.

Детали

“25 августа по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина Министром обороны РФ генералом армии Сергеем Шойгу организована эвакуация самолетами военно-транспортной авиации с территории Исламской Республики Афганистан более 500 граждан Российской Федерации, государств-членов ОДКБ (Беларуси, Кыргызстана, Таджикистана, Узбекистана) и Украины”, — сказали в военном ведомстве.

Там уточнили, что “создана авиационная группировка из четырех самолетов военно-транспортной авиации”. Самолеты уже сосредоточены на аэродроме в Ульяновске.

“На каждом российском самолете военно-транспортной авиации для оказания в ходе полета медицинской помощи и поддержки эвакуированным гражданам России и других стран находятся врачебно-сестринские бригады военных медиков с необходимым медицинским оборудованием и медикаментами”, — отметили в Минобороны РФ.

Кроме того, в самолетах есть запас питьевой воды, одеял и индивидуальных рационов питания.

Дополнение

С начала эвакуации в Афганистане — Украина вывезла из страны 256 человек.

23 августа в аэропорту “Борисполь” сел самолет с эвакуированными украинцами из Кабула.

На борту украинского самолета из Афганистана, который приземлился 23 августа в аэропорту “Борисполь” было 98 эвакуированных людей, среди которых 41 гражданин Украины, в том числе — 27 их детей.

Второй украинский авиационный борт утром 22 августа прибыл в аэропорт “Борисполь”. На борту находились 83 гражданина, 31 из которых — украинцы.

Источник: УНН
Теги: Россия, Украина, Афганистан
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