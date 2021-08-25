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США отправят Вьетнаму миллион доз вакцин от COVID-19

США отправят Вьетнаму миллион доз вакцин от COVID-19

КИЕВ. 25 августа. УНН. Соединенные Штаты предоставят Вьетнаму ещё 1 млн доз вакцины от коронавируса. Об этом сообщает УНН по данным AP.

Детали

Сегодня вице-президент США Камала Харрис во время встречи с премьер-министром Вьетнама Фамом Минь Чинь предложила дополнительную помощь стране в виде 1 млн доз вакцины от COVID-19. Вьетнам сейчас борется с новым всплеском коронавируса на фоне низких показателей вакцинации. Рост количества больных привел к строгому локдауну города Хошимин с населением более 8 млн человек.

Общий объем пожертвований вакцины из США во Вьетнам составляет 6 млн доз.

Вместе с новыми дозами вакцины США предоставят 23 млн долларов в рамках "Американского плана спасения", чтобы помочь Вьетнаму расширить доступ к вакцинам и подготовиться к будущим вспышкам болезни.

В частности, Харисс объявила об открытии в Юго-Восточной Азии регионального офиса Центра по контролю и профилактике заболеваний.

Напомним

С 23 августа во вьетнамском городе Хошимин усилили карантинные ограничения: людям запретили выходить из дома без крайней необходимости. В город ввели войска, которые следят за соблюдением изоляции.

Источник: УНН
Теги: США, вакцина, Вьетнам
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