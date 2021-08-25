Чемпион мира Джошуа рассказал о процессе тренировки перед боем с Усиком

КИЕВ. 25 августа. УНН. Обладатель титулов WBA, WBO и IBF в супертяжелом весе Энтони Джошуа (24-1, 22 КО) прокомментировал прогноз Дэвида Хэя на его предстоящий бой с Александром Усиком (18-0, 13 KO), сообщает УНН со ссылкой на YouTube-канал Sky Sports.

Цитата:

"Я слежу за своим весом, но не пытаюсь его сделать, потому что я супертяжеловес. Я вношу коррективы в свои тренировки, набираюсь много опыта. Я в течение многих лет бьюсь с хорошими бойцами, изучаю их, узнаю информацию об их тренировочных лагерях. Я понял, как набирать кондиции для конкретных поединков", - начал Джошуа.

О бое с Усиком: "В этом бою я буду подтянутым. Я дерусь против парня, который является 12-раундовым бойцом. Так что будет глупо, если я выйду с большими мышцами. Я тренируюсь в этом лагере так, будто мне предстоит 15-раундовый бой. Я подойду к поединку в хороших кондициях. Это ключ к победе. Что происходит, когда я тренируюсь таким образом? Мое тело адаптируется и приобретает свою естественную форму", - сказал Джошуа.

Напомним

Названа дата проведения боя Усика с Джошуа.