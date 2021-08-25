Тотальные задержки выплат врачам: Степанов заявил, что НСЗУ задолжала центральной больнице Славянска более 8 млн грн

КИЕВ. 25 августа. УНН. Общий долг перед Славянской центральной районной больницей со стороны НСЗУ составляет более 8 млн грн. Об этом заявил бывший министр здравоохранения Максим Степанов на своей странице в Facebook, передает УНН.

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"В последнее время мы стали свидетелями тотальных задержек по выплатам врачам по всей стране. Общая задолженность достигла рекордного максимума!" - отметил Степанов.

Детали

По его словам, восточные и западные области сегодня объединяет не только любовь к Украине, но и сплошная несправедливость в отношении медиков.

"Дело дошло и до моего родного города Славянска. Так сложилось, что последние 18 лет мой отец возглавляет центральную больницу города, которая является опорной. В ней работает 784 человека. Учреждение обслуживает стотысячный город, который находится на линии разграничения. По странному стечению обстоятельств, с мая месяца НСЗУ перестала финансировать большинство медицинских услуг этой больнице", - написал Степанов.

Он отметил, что за 3 месяца имел не один разговор и с действующим министром, и с НСЗУ, однако они завершались лишь обещаниями.

"Например, с апреля по август в родильном отделении города Славянска на свет родилось 258 младенцев. Однако ни за одни роды больница не получила ни копейки. Общий долг перед медучреждением со стороны НСЗУ уже составляет более 8 млн гривен! Поэтому впервые за 18 лет в больнице возникла задолженность по заработной плате! Медики просто в отчаянии. Они готовы выходить на акции протеста, но не знают, как это делать, - их этому не учили. Врачи давали клятву спасать, лечить и беречь жизни каждого человека, а не скандировать и воевать за свои честно заработанные деньги", - рассказал Степанов.

Он отметил, что сразу после его отставки государство перестало финансировать это заведение.

"Я не верю в такое стечение обстоятельств. Слишком цинично брать в заложники профессиональных врачей, медицинских сестер и санитарок, которые не имеют отношения к политике. Если вам так хочется отомстить мне за позицию - выберите другой способ", - написал Степанов.

Дополнение

Украинские медицинские работники продолжают жаловаться на невыплаты заработных плат, учитывая "ковидные" доплаты. К примеру, 13 августа медики Сосновской городской больницы объявили голодовку из-за того, что всему трудовому коллективу не выплачивали зарплаты с апреля этого года.

О проблеме задолженностей также говорили медики из разных уголков страны.

Так, работник одного из ликвидированных туберкулезных детских санаториев в Черновцах рассказал, что в Черновицкой области медицинские работники тотально жалуются на задолженность медицинским учреждениям 40 млн гривен и уничтожение больниц путем махинаций.