Дело ПриватБанка: суд в США отказал Коломойскому и другим в прекращении рассмотрения

КИЕВ. 25 августа. УНН. Канцлерский Суд штата Делавэр (США) отклонил ходатайство Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка, в котором ответчики заявляли, что дело якобы должно рассматриваться судами Украины. Об этом УНН сообщает со ссылкой на сообщение ПриватБанка.

Цитата:

"23 августа 2021 года Канцлерский Суд (судья Слайтс (Judge Slights) отклонил ходатайство ответчиков о прекращении рассмотрения дела по иску ПриватБанка, в котором ответчики заявляли, что дело якобы рассматриваться судами Украины (forum non conveniens)", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что согласно решению, Канцлерский Суд штата Делавэр (США) продолжит рассмотрение дела № 2019-0377-JRS по гражданскому иску АО КБ "ПриватБанк" против Игоря Коломойского, Геннадия Боголюбова и других юридических и физических лиц о, среди прочего, взыскании убытков, причиненными ответчиками банка до его национализации в декабре 2016 года.

"Также суд удовлетворил ходатайство ПриватБанка и вынес приказ о сохранении активов (status quo order), которым наложил запрет на любые действия за пределами обычной хозяйственной деятельности с различными активами ответчиков в США. По словам Суда, этот приказ является "гарантией предоставления истцу надлежащего обеспечения требований на сумму более 600 млн долларов США, возмещение которых он требует в рамках этого производства". Одновременно, суд удовлетворил ходатайство ответчиков и приостановил производство по отдельной части, пока связанные судебные процессы в Украине не будут решены по существу", - говорится в сообщении.

ПриватБанк информирует, что рассмотрение дела продолжается, теперь суд перейдет к решению ряда промежуточных процессуальных вопросов, что приблизит дело к судебному заседанию по существу.

Дополнение

В мае 2019 ПриватБанк подал иск в канцелярский суд штата Делавэр в США к бывшему акционеру банка Игорю Коломойскому.

В суде ПриватБанк, который был национализирован в 2016 году, заявляет, что его бывшие владельцы отмыли в США почти 800 млн долларов.