В Киеве десятая часть всех больных COVID-19 в Украине

КИЕВ. 25 августа. УНН. В Киеве обнаружили за минувшие сутки 109 больных коронавирусом. Два человека умерли. В то же время, в Киеве на сегодня болеет 2540 человек. Об этом УНН сообщает со ссылкой на информацию мэра Киева Виталия Кличко и данные с карты СНБО о распространении коронавируса.

Так, по Украине в целом 20 909 активных больных, из которых 2540, или около 12% от всех больных - в Киеве.

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"109 подтвержденных случаев заболевания коронавирусом в сутки в столице. Два человека умерли. Всего с начала пандемии, в Киеве от коронавируса умерли 5271 человек. А подтвержденных случаев заболевания сегодня - 222 840", - сообщил Кличко в Facebook.

Детали

Заболели за прошедшие сутки 65 женщин в возрасте от 19 до 83 лет, 36 мужчин в возрасте от 21 до 84 лет. А также 4 девочки от 1 до 16 лет и 4 мальчика от 5 до 16 лет.

В больницы столицы госпитализировали 23 больных коронавирусом. А также 54 человека с подозрением на COVID-19 и пневмониями.

Выздоровели за прошедшие сутки 50 человек. В общем коронавирус преодолели 215 029 жителей столицы.

"Больше всего случаев (за минувшие сутки - ред.) заболевания обнаружили в Оболонском районе - 25, в Шевченковском - 21 и в Дарницком районе - 15 случаев", - добавил Кличко.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,276 млн случаев коронавирусной болезни COVID-19, прирост за сутки, 24 августа, - более 720, определенный рост по сравнению с показателем днем ранее. Госпитализировано за сутки при этом 682 человек, что больше, чем накануне.