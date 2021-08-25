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В захваченном талибами Афганистане резко снизилось количество вакцинированных против COVID-19

В захваченном талибами Афганистане резко снизилось количество вакцинированных против COVID-19

КИЕВ. 25 августа. УНН. На фоне завоевания талибами власти Афганистана уровень вакцинации в стране от коронавируса за последнюю неделю упал на 80%. Об этом сообщает УНН по данным Reuters.

Детали

После захвата талибами Кабула, с 15 августа, в Афганистане сделали прививки от коронавируса 30 500 человек в 23 из 34 провинциях. Тогда как за неделю до наступления "Талибана" было вакцинировано 134 600 человек в 30 провинциях.

Представитель ЮНИСЕФ отметил, что в ноябре заканчивается срок действия почти 2 млн доз вакцины от Johnson & Johnson, это примерно половина от общего количества. В рамках программы СOVAX в страну доставили более 4 млн доз вакцины.

По данным ВОЗ, в Афганистане, с населением почти 40 млн человек, введено 1,2 млн доз вакцины. Зарегистрировано 152 660 больных коронавирусом, умерло - 7083 человека.

Напомним

Боевики движения "Талибан" 15 августа без боя вошли в Кабул и в течение нескольких часов установили полный контроль над афганской столицей.

Президент Афганистана Ашраф Гани сообщил, что покидает страну, чтобы не допустить кровопролития.

Вице-президент республики Амрулла Салех заявил, что в условиях отсутствия главы государства он по конституции становится исполняющим обязанности руководителя страны.

Западные страны эвакуируют из Афганистана своих граждан и сотрудников посольств.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Коронавирус
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