"Там пылает": Кулеба о реакции России на саммит "Крымской платформы"

КИЕВ. 25 августа. УНН. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба назвал истеричной реакцию Москвы и пророссийских медиа-ресурсов на проведение саммита "Крымской платформы" в Киеве, информирует УНН.

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"Не буду обращать ваше внимание на истерические реакции Москвы и пророссийских медиа-ресурсов. Там пылает. Коротко говоря: Слава Украине!" - написал Кулеба в Facebook.

Детали

Также глава МИД напомнил, что в историческом саммите "Крымской платформы" приняли участие 46 иностранных делегаций.

"За эти дни вышло более 300 (!) публикаций о Крымской платформе в изданиях почти 50 стран мира от Северной и Центральной Америки до Юго-Восточной Азии. Цифры продолжают расти, выходят аналитические статьи и цитаты из интервью иностранных лидеров, которые побывали на саммите в Киеве. Миллионы людей в мире узнали о Крымской платформе", - добавил Кулеба.

Дополнение

Ранее Москва оценила саммит "Крымской платформы", который состоялся в Украине, как "недружественный в отношении России".

Справка

"Крымская платформа" - это международный формат консультаций и координации международных партнеров Украины с целью противодействия последствиям и угрозам временной оккупации РФ Крыма и, наконец, возвращения полуострова под контроль Украины. Инициатива объединит все имеющиеся национальные и международные усилия по деоккупации украинского полуострова.