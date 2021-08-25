Вдову Давыденко и ее борьбу против "Кернел" готовы поддержать в Черниговском облсовете

КИЕВ. 25 августа. УНН. Депутаты "Радикальной партии Олега Ляшко" в Черниговском облсовете готовы встать на защиту семьи покойного политика Валерия Давыденко, агробизнес которого "рейдерит" компания "Кернел" Андрея Веревского. Об этом УНН заявил заместитель председателя областного совета Дмитрий Блауш.

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"Я точно уверен в нашей команде, мы 100% поддержим и противостоим реальному рейдерству предприятия ("Агродом"- ред.). Потому что иначе это никак", - подчеркнул Блауш.

Он добавил, что их партия готова протянуть руку помощи семье Давыденко и если будет нужно - направить официальное обращение Президенту Владимиру Зеленскому. Для этого депутатам нужно обращение от вдовы покойного Людмилы Давиденко.

Контекст

В мае прошлого года стало известно о смерти народного депутата Валерия Давыденко, чья жизнь была неразрывной с агрокомпанией "Агродом" в Черниговской области, которую он развивал последние 20 лет. Смертью политика воспользовался агрохолдинг "Кернел" Андрея Веревского, который по формальным основаниям сразу установил контроль над семейной компанией Давыденко и отстранил от управления компанией мать покойного Валентина Давыденко.

Вдова Людмила Давыденко заявила, что борьба с "Кернел" продолжается и уже есть юридические победы в пользу ее семьи. Также она отмечает, что против "Кернел" готовы иски в международные суды, ведь по ее словам, "речь идет о восстановлении справедливости и защите бизнеса, что был создан много лет назад и имеет большое значение для Черниговской области! И дело "Агродома" является очень показательным уже для всей Украины".