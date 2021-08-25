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В Украине обанкротился один из крупнейших производителей курятины

В Украине обанкротился один из крупнейших производителей курятины

КИЕВ. 25 августа. УНН. На 14-м году своего существования обанкротилась компания “Агромарс” , производитель известной в Украине курятины “Гавриловские курчата”, сообщает УНН.

Детали

Объявление о возбуждении дела о банкротстве датировано 15 июля этого года Хозяйственным судом Киева. В течении 30 дней после этого все кредиторы могли предъявить свои требования, которых накопилось немало. 

О том, что в компании серьезный кризис стало известно еще в начале года, когда прекратился выпуск продукции.

Однако производитель все еще надеялся “встать на ноги”. Теперь уже ясно, что “Гавриловские курчата” уходят в историю. Впрочем, не исключено, что производство будут пытаться возрождать уже другие инвесторы, среди которых некоторые СМИ называют владельца АТБ. Но для начала им придется разобраться с многомиллионными долгами нынешних собственников Марины и Евгения Сигал.

Добавим, что череда неудач преследует “Гавриловских курчат” уже не первый год. Среди крупных скандалов: могильник под Киевом и пожароопасность “Курганского бройлера” ( структурное подразделение). 

Источник: УНН
Теги: Украина, производство, банкротство, курятина
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