Баку: военный ВС Азербайджана ранен во время нападения армянских солдат

КИЕВ. 25 августа. УНН. Сегодня, 25 августа, около 15:45 ранено азербайджанского военнослужащего, который проходил службу на территории особого пограничного подразделения "Губадлы". На Руслана Ширалиева напали двое армянских военных, сообщает Госпогранслужба Азербайджана, передает УНН.

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"25 августа, около 15:45, Ширалиев Руслан Нариман оглу, военнослужащий, проходящий службу на территории особого пограничного подразделения "Губадлы" Пограничных войск Государственной пограничной службы, расположенного в направлении части Горус. Дорога Гафа в районе села Ашагы Цибиклы Губадлинского района, на него внезапно напали двое армянских солдат, и в рукопашном бою он был ранен штыком в грудь", - говорится в сообщении.

Детали

Сообщается, что армянские военные увидев, что на "помощь идут другие пограничники, воспользовались густым лесом и исчезли".

Солдат Ширалиев был эвакуирован в военный госпиталь Госпогранслужбы, в настоящее время его жизни ничего не угрожает.

"Вся ответственность за инцидент лежит на армянской стороне, и на эту провокацию будет дан адекватный ответ", - отмечают в Госпогранслужбе Азербайджана.

Обострение конфликта в Нагорном Карабахе

Конфликт между Ереваном и Баку вокруг Нагорного Карабаха обострился летом 2020 года, а в конце сентября перешел в фазу масштабных военных действий. Жертвами столкновений тогда стали более 6 тысяч человек.

В начале ноября премьер-министр Армении Никол Пашинян, а также президенты Азербайджана и России Ильхам Алиев и Владимир Путин подписали заявление о полном прекращении огня и всех военных действий в спорном регионе с 10 ноября. Это вызвало массовые протесты в Ереване с критикой главы правительства.

Справка

Нагорный Карабах в одностороннем порядке провозгласил независимость от Азербайджана после распада СССР. Независимость самопровозглашенной Нагорно-Карабахской Республики не признает ни одна страна.