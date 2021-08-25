Американские ученые обнаружили связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака

КИЕВ. 25 августа. УНН. Ученые американского Института онкологии Дана-Фарбер изучили информацию образцов ДНК здоровой и опухолевой ткани у 900 пациентов с колоректальным раком. Все участники исследования рассказали о своем рационе и образе жизни в течение нескольких лет до того, как узнали об онкологическом диагнозе. Оказалось, что все они предпочтительно питались красным мясом, таким как свинина, говядина, баранина, передает УНН.

Употребление красного мяса может способствовать появлению мутаций, связанных с повреждением ДНК, у пациентов с колоректальным раком. Исследование показывает механистическую связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака.

Цитата

“В течение некоторого времени мы знали, что потребление обработанного мяса и красного мяса является фактором риска развития колоректального рака”, — сказал Мариос Гианнакис, доктор медицинских наук, онколог из Центра рака желудочно-кишечного тракта Даны-Фарбер и доцент медицины в Harvard Medical.

Детальнее

Международное агентство по изучению рака заявило, что переработанное мясо является канцерогенным. Эксперименты на доклинических моделях показали, что потребление красного мяса может способствовать образованию канцерогенных соединений в толстой кишке, но прямая молекулярная связь с развитием колоректального рака у пациентов не была показана, объяснил Гианнакис.

“Чего не хватает, так это демонстрации того, что у пациентов с колоректальным раком есть определенный образец мутаций, который можно отнести к красному мясу. Выявление этих молекулярных изменений в клетках толстой кишки, которые могут вызывать рак, не только подтвердит роль красного мяса в развитии колоректального рака, но также предоставит новые возможности для профилактики и лечения рака”, — добавил он.

Дополнение

Минздрав Украины рекомендует ограничить употребление красного мяса до 500 грамм в неделю.

Всемирная организация здравоохранения тем временем сообщает о данных, которые устанавливают связь между потреблением красного мяса и развитием колоректального рака, рака поджелудочной железы и простаты. Во многих странах мира органы здравоохранения рекомендуют ограничить употребление в пищу мясной продукции и красного мяса, поскольку с ними связан повышенный риск смерти от болезней сердца, диабета и других заболеваний.

Красное мясо — все виды мяса (мышечной ткани) млекопитающих, включая говядину, телятину, свинину, ягнятину, баранину, конину и козлятину.