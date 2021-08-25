“Настоящая афера”: на харьковский зоопарк списали 3 млрд грн и строят один из самых дорогих туалетов в мире

КИЕВ. 25 августа. УНН. За шесть лет строительства зоопарка власть Харькова потратила на него уже 3 млрд грн бюджетных денег. Об этом в FB заявила депутат Харьковского горсовета от партии “Слуга народа” Алина Мустафаева, передает УНН.

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“31 млн грн стоит тамошний туалет, который попал в 5-ку самых дорогих сортиров в мире, обойдя шанхайский Moon River Art Park Toilet, покрытый позолотой”, — отметила она.

Мустафаева называет это аферой, от которой страдают налогоплательщики.

“Настоящая афера, от которой страдают люди, честным трудом зарабатывающие деньги, а их потом у них отбирают с пустыми обещаниями светлого будущего”, — сказала она.

Дополнение

Победителем тендера на строительство общественного туалета стоимостью в 31 млн грн стала компания “Трест Жилстрой — 1”, которая принадлежит Александру Харченко, члену исполкома Харьковского горсовета, который возглавляет секретарь и по совместительству и.о. Мэра Харькова Игорь Терехов.

Об их близким отношениях свидетельствует тот факт, что Терехов выбрал именно коллектив “Трест Жилстрой — 1” для поздравлений с Днем строителя.

В 2016 году тогда еще заместитель главы Харькова Игорь Терехов заявил, что для реконструкции зоопарка кредитные средства привлекаться не будут, а все работы будут за счет местного бюджета. Но уже во второй раз город берет заимствования в миллиард гривен, часть из которых использует на зоопарк.

Поэтому харьковский зоопарк имеет как сторонников, так и противников, которые считают, что такие проекты не по карману жителям и всего-навсего является коррупционной кормушкой власти.

К слову

Президент Владимир Зеленский присвоил главе “Трест Жилстрой — 1” Александру Харченко орден “За заслуги”. Как подсчитал УНН, только в этом году его компания получила подрядов от харьковской власти на зоопарк в сумме 300 млн грн, включая самый дорогой общественный туалет по стоимости целого загородного имения.