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Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 - МИД

Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19 - МИД

КИЕВ. 25 августа. УНН. Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19, согласно рекомендации ЕС. Об этом сообщает УНН со ссылкой на Twitter министра иностранных дел Дмитрия Кулебу.

Цитата

"Мальта признала украинские цифровые сертификаты о вакцинации от COVID-19, согласно рекомендации ЕС. Работаем над увеличением свободы и безопасности путешествий граждан Украины, даже в сложных условиях пандемии COVID-19", - говорится в сообщении.

Дополнение

Европейский Союз признал, что украинские COVID-сертификаты в приложении "Дия" соответствуют европейским COVID-паспортам.

Цифровой ковид-сертификат позволит гражданам Украины путешествовать за границу, поскольку будет содержать всю информацию о вакцинации.

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Источник: УНН
Теги: Украина, Коронавирус
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