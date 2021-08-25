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Зеленский назначил представителем Украины при ЕС Всеволода Ченцова

Зеленский назначил представителем Украины при ЕС Всеволода Ченцова

Владимир Зеленский

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Украины Владимир Зеленский назначил Всеволода Ченцова представителем Украины при Европейском союзе, а также при Европейском сообществе по атомной энергии (ЕАЭС), передает УНН.

Цитата

"Назначить Ченцова Всеволода Валерьевича Представителем Украины при Европейском Союзе и Европейском Сообществе по атомной энергии", - говорится в указе №445 / 2021.

Добавим

Зеленский освободил Ченцова с должности посла Украины в Нидерландах 6 апреля.

Всеволод Ченцов родился в 1974 году, в МИД Украины работает с 1996 года. За рубежом работал в посольствах Украины в Турции и Польше, а также в представительстве Украины при Европейском союзе.

Возглавлял департамент Евросоюза в МИД Украины, был постоянным представителем Украины при Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО).

Источник: УНН
Теги: ЕС, Украина, Владимир Зеленский

В тексте упоминаются

Зеленский Владимир
Зеленский Владимир
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