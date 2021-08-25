Зеленский уволил Шевченко с должности посла Украины в Канаде

КИЕВ. 25 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский уволил Андрея Шевченко с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде. Также он освобожден от должности представителя в ИКАО. Об этом говорится в указе №444/2021, передает УНН.

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"Уволить Шевченко Андрея Витальевича с должности чрезвычайного и полномочного посла Украины в Канаде и с должности представителя Украины при Международной организации гражданской авиации (ИКАО) по совместительству", - говорится в документе.

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В своем Facebook Шевченко поблагодарил Владимира Зеленского, и пятого Президента Петра Порошенко за доверие и возможность служить Отечеству.

"Я возвращаюсь с благодарностью судьбе и большой верой в украинско-канадскую дружбу ... Спасибо Президентам Петру Порошенко и Владимиру Зеленскому за возможность послужить Отечеству в важное время и на важном участке фронта. Это бесценные честь и доверие", - написал Шевченко.

Добавим

Шевченко был назначен на должность посла в Канаде в сентябре 2015 года. До этого он был народным депутатом Верховной Рады V, VI и VII созывов.

Своим указом Зеленский назначил Всеволода Ченцова представителем Украины при Европейском союзе, а также при Европейском сообществе по атомной энергии (ЕАЭС).