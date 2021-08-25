В Норвегии создали дрон для инспекции железнодорожных путей

КИЕВ. 25 августа. УНН. Норвежская компания Nordic Unmanned разработала беспилотник для обследования железнодорожных путей. Его использование должно упростить работу путевых обходчиков. Об этом пишет УНН со ссылкой на New Atlas.

Детали

Дрон норвежской компании оснащен топливным элементом и четырьмя колесами, с помощью которых он может ехать по железной дороге со средней скоростью около 20 километров в час. Запас хода дрона составляет до 200 километров. Для оценки состояния путей Staaker BG-300 использует камеры и различные датчики, передавая данные оператору.

Также аппарат может смазывать стрелки, если это необходимо. Дрон в автономном режиме взлетает с железнодорожного полотна, чтобы переместиться на соседний путь или пропустить приближающийся поезд.

Использование беспилотника отменяет необходимость длительных перерывов в движении поездов для обхода путей. В компании планируют начать коммерческое использование дрона в одной из европейских стран в первой половине 2022 года.