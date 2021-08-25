Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,71 0,0356  EUR: 31,34 0,2151 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
Разделение отменяется: в МВД разъяснили, для чего нужен законопроект о функциях ГСЧС
Разделение отменяется: в МВД разъяснили, для чего нужен законопроект о функциях ГСЧС
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
14010

Навальный дал первое интервью из колонии

Навальный дал первое интервью из колонии

КИЕВ. 25 августа. УНН. Российский оппозиционер Алексей Навальный дал первое интервью за время своего пребывания в колонии. Он письменно ответил на вопросы газеты The New York Times, передает УНН.

Детали

В большом материале, опубликованном в американском издании приводятся цитаты из ответов Навального (он назван в статье “самым знаменитым российским заключенным”) на вопросы о его жизни в колонии, о нынешней ситуации в России, о политике США по отношению к Кремлю. На сайте Навального его соратники опубликовали, как утверждается, все заданные оппозиционеру вопросы и оригинал его ответов — на русском языке.

По словам Навального, российская государственная пропаганда “очень эффективно” преподнесла встречу президентов США и России в Женеве в июне этого года как триумф Владимира Путина, а Джо Байден, очевидно, пока не достиг целей, которые он ставил перед встречей.

Отвечая на вопрос о том, какие санкции он предлагает ввести Запада против России, Навальный сказал, что выступает за санкции не против России, а против окружения Путина — как он выразился, “тех, кто грабит Россию, делает ее народ беднее и лишает его будущего”. Ту же мысль Навальный недавно высказывал в колонке, опубликованной накануне годовщины его отравления в ряде западных СМИ. По его словам, “то, что до сих пор не введены санкции в отношении олигархов — страшное разочарование”.

Типичный день в колонии

Навальный также описал свой типичный день в колонии. Из его рассказа следует, что большую часть дня он проводит за просмотром российского телевидения — это предусмотрено распорядком дня. “В 18 часов — главная часть программы преобразования преступника в нормального гражданина — „патриотическое воспитание“. Мы смотрим фильмы о Великой Отечественной войне. Или о том, как однажды, лет 40 назад, наши спортсмены разгромили американцев или канадцев. Именно в 18 часов каждый день мне особенно четко поняла суть идеологии путинского режима: подмена настоящего и будущего прошлым”, — пишет, в частности, Навальный. К работе он не привлекается. По его словам, в его отряде мало людей, и все сделано для того, чтобы он всегда был на виду у администрации.

Еще детали

По словам Навального, физического насилия в колонии к нему не применяли.

“Зона специализируется на насилии психологическом. Это куда более изящно. Тебя не будут бить — наоборот, бесконечными провокациями тебя самого поставят в условия, когда ты вынужден будешь кого-то побить, ударить, угрожать, — утверждает он. — В нашем лагере жестокость выражается как раз не в избиении и беззаконии, а в буквальном исполнении закона и инструкций”.

Навальный отметил, что его здоровье улучшилось по сравнению с весной, когда он объявлял голодовку с требованием допустить гражданских врачей, а также его перестали будить по ночам, проверяя как “склонного к побегу”.

Говоря о политике, Навальный заявил, что “режим Путина — это историческая случайность, а не закономерность”, и выразил надежду, что “рано или поздно эта ошибка будет исправлена ​​и Россия пойдет по демократическому европейскому пути развития”. “Мы особенные, как и любая нация, но мы Европа, и мы Запад” — этой цитатой завершается публикация в New York Times.

Отравление и заключение Алексея Навального

Навальному стало плохо 20 августа 2020 года во время перелета из Томска в Москву. Самолет совершил вынужденную посадку в аэропорту Омска. Оппозиционер был госпитализирован в коме в реанимацию омской больницы. С 22 августа по решению семьи Навальный проходил лечение в клинике Charite в Берлине, а затем процесс реабилитации в Германии.

Российские медики установили, что возможной причиной состояния Навального стало нарушение углеводного обмена с обострением хронического панкреатита с нарушением внешне- и внутрисекретной функции. Ядовитых веществ в организме оппозиционера специалистами обнаружено не было.

В Организации по запрещению химического оружия 6 октября сообщили, что Навальный был отравлен разновидностью нервовопаралитичнои вещества “Новичок”, которая не значится в списках приложения о химических веществах в Конвенции о запрещении химического оружия. Семья и соратники Навального настаивают на версии об отравлении оппозиционера и причастности к ней российской власти — власть это отрицает.

После прилета на родину 17 января Навального арестовали за уклонение от явки в уголовно-исполнительную инспекцию как условно осужденного за преступление. Симоновский суд Москвы 2 февраля заменил ему условный срок по делу “Ив Роше” на реальный — 3,5 года колонии. В настоящее время оппозиционер находится в колонии.

Источник: УНН
Теги: Россия, Навальный, политика
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.