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Украинский прыгун в высоту стал призером этапа "Бриллиантовой лиги"

Украинский прыгун в высоту стал призером этапа "Бриллиантовой лиги"

КИЕВ. 26 августа. УНН. Представитель украинской легкой атлетики Андрей Проценко выступил на этапе "Бриллиантовой лиги" в Лозанне, информирует УНН со ссылкой на пресс-службу ФЛАУ.

Детали

Проценко со второго раза преодолел 2,27 м и с этим результатом занял третье место. Американцу Шелби МакИвену он уступил лишь по попыткам. Победил Илья Иванюк (2,30 м).

Примечательно, что уже 26 августа в сектора и на дорожки стадиона в Лозанне выйдут шесть украинок. Марина Бех-Романчук соревноваться в прыжках в длину, Ярослава Магучих, Юлия Левченко и Ирина Геращенко — по прыжкам в высоту, а Анна Рыжикова и Виктория Ткачук — в беге на 400 метров с барьерами.

Контекст

Легкоатлетка Геращенко впервые в карьере выиграла этап “Бриллиантовой лиги”.

Источник: УНН
Теги: спорт, легкая атлетика
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