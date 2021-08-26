Турция начала вывод войск из Афганистана

КИЕВ. 26 августа. УНН. Минобороны Турции сообщило о начале операции по выводу военных из Афганистана, сообщает пресс служба оборонного ведомства, передает УНН.

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“Турецкие военные, с успехом выполнив свой долг в Афганистане, с честью возвращаются на родину. После проведения переговоров и оценки текущей ситуации и условий, создавшихся была начата эвакуация турецких военных”, — говорится в сообщении.

Детали

В Минобороны объяснили, что решение об эвакуации было “принято после различных контактов и оценки текущей ситуации”.

Контекст

Турецкие вооруженные силы находились в Афганистане с 2002 года, уточнили в ведомстве.

Ранее, 18 августа, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о готовности сотрудничать с представителями движения “Талибан” в Афганистане.

“Мы готовы ко всем видам сотрудничества, чтобы сохранить мир для афганского народа, [обеспечить] благополучия турецких граждан, живущих в этой стране, а также защитить интересы нашего государства”, — писал турецкий президент.

Напомним

В апреле свои войска из Афганистана начали выводить США и Великобритания. На этом фоне талибы начали наступление. 15 августа боевики объявили о контроле всей территории Афганистана, в том числе Кабула.