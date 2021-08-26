Дожди и до 30° тепла: прогноз погоды на сегодня

КИЕВ. 26 августа. УНН. Украиной сегодня пройдут дожди. Воздух днем местами прогреется до 30 градусов тепла. Об этом сообщили УНН в Укргидрометцентре.

Детали

По прогнозу синоптиков, 26 августа в Украине, кроме восточных, юго-восточных, большинства районов западных областей, кратковременные дожди, грозы, днем в центральных, Одесской и Николаевской областях в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с.

Ветер преимущественно южный, 5-10 м/с.

Температура ночью 10-15°, в западных областях 7-12°, в южной части 15-20°; днем в западных, северных, Винницкой и Черкасской областях 18-23° (на высокогорье Карпат 7-12°), на остальной территории 25-30°.

Погода в столичном регионе

В Киевской области сегодня кратковременный дождь, местами гроза. Температура ночью 10-15°, днем 18-23°, в Киеве ночью 13-15°, днем 18-20°.

Добавим

26 августа отмечается Всемирный день собак.