В Киеве утром образовались пробки: где затруднено движение

КИЕВ. 26 августа. УНН. По состоянию на 8:15 четверга, 26 августа, на улицах и проспектах Киева заметны осложнения движения транспорта. Об этом свидетельствуют данные онлайн-сервиса Google Maps, передает УНН.

Детали

Так, на правом берегу движение затруднено на проспектах Науки, Голосеевском, Валерия Лобановского, Воздухофлотском, Победы, Степана Бандеры, Леся Курбаса, Героев Сталинграда.

Также движение затруднено на улицах Дегтяревской, Назаровской, Стеценко, Жилянской, Народного Ополчения, Вадима Гетьмана, Щусева, Елены Телиги, Богатырской, Костельной, Межигорская, Ильинской, Константиновской.

Тем временем, на левом берегу движение затруднено на проспектах Бажана, Броварском, Романа Шухевича, Григоренко, Юрия Гагарина, Соборности, а также на улицах Заречной, Здолбуновской, Николая Гринченко, Короленковской, Оноре де Бальзака, Братиславской.

Движение на всех мостах - Северном, Южном, Дарницком, Патона и Метро - осложнено в направлении правого берега.

Дополнение

В Киеве за минувшие выходные, 21-24 августа, произошло 268 дорожно-транспортных происшествий.



