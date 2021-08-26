От COVID-19 за сутки полностью привились 118 тыс. украинцев, большинство - Moderna

КИЕВ. 26 августа. УНН. Полный курс вакцинации от коронавирусной болезни COVID-19 в Украине с конца февраля получило уже более 3,3 миллиона человек. При этом в целом сделали уже почти 8,5 миллиона прививок, за последние сутки из которых - более 162 тысяч, большинство из них - 118 тысяч - второй дозой. Об этом УНН сообщает со ссылкой на данные Минздрава Украины.

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"162 410 людей вакцинировано против COVID-19 за сутки 25 августа 2021 года. Одну дозу получили 44 218 человек, полностью иммунизированы - 118 192 человека", - сообщили в Минздраве.

Детали

Примечательно, что почти три четверти от всех вакцинированных накануне - люди, которые получили вторую дозу вакцины. При этом большинство - препаратом Moderna (65 720 человек). К слову, сейчас как минимум в центре вакцинации в МВЦ в Киеве, где приостанавливали вакцинацию 23-24 августа из-за празднования Дня Независимости, препаратом Moderna делают прививки только второй дозой.

Что касается других вакцин, которыми украинцы за минувшие сутки делали прививки, то в лидерах еще одна мРНК вакцина от коронавируса - Pfizer (46 774). Вакциной CoronaVac накануне привились 39 733 человек, AstraZeneca - 10 183 человек.

В течение суток работали 960 мобильных бригад, 2822 пунктов прививки; 335 центров вакцинации.

С начала прививочной кампании привито 5 152 292 человека, из них получили одну дозу - 5 152 290 человек, полностью иммунизированы и получили две дозы - 3 310 320 человек (из них двое получили одну дозу за рубежом). Всего проведено 8 462 610 прививок.

Дополнение

В Украине продолжается 5-й этап кампании по вакцинации против COVID-19, на котором прививаться могут все желающие украинцы в возрасте от 18 лет. Сейчас прививки проводятся четырьмя вакцинами: Comirnaty от Pfizer/BioNTech, Moderna, CoronaVac от Sinovac Biotech и AstraZeneca (Covishield, SKBio).

Украина получила 2 млн доз вакцины от COVID-19 производства американской компании Moderna, предоставленные правительством США в рамках глобальной инициативы COVAX, 18 июля. О дополнительных закупках этой вакцины не сообщалось. Прививать Moderna в Украине начали 20 июля. Рекомендуемый интервал между двумя прививками - 28 дней. Поэтому, на данный момент украинцев прививают второй дозой препарата.