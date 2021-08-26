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Несмотря на установление режима талибов - Пакистан решил продолжить торговое соглашение с Афганистаном

Несмотря на установление режима талибов - Пакистан решил продолжить торговое соглашение с Афганистаном

КИЕВ. 26 августа. УНН. Пакистан и Афганистан достигли договоренности о продлении на шесть месяцев срока действия соглашения о транзитной торговле. Об этом в четверг сообщает газета The Express Tribune со ссылкой на министерство торговли Пакистана, пишет УНН.

Детали

“Все вопросы, связанные с нашей торговлей с Афганистаном, решены. Пакистан продолжает вести торговую деятельность с Афганистаном в соответствии с международным правом”, — заявило министерство торговли.

После изменения политической обстановки в Афганистане нет никаких ограничений на передвижение грузового автотранспорта и граждан через трансграничные переходы “Спин-Болдак” и “Торхам” на пакистано-афганской границе. Ежедневный трафик через них достигает более 1 тыс. грузовиков, сообщили в министерстве торговли.

Ранее

В начале августа власти Пакистана неоднократно закрывали переходы “Спин-Болдак” и “Торхам” из-за боев между движением “Талибан” и войсками правительственной армии Афганистана в провинциях Кандагар и Нангархар. В настоящее время они работают в обычном режиме.

Контрольно-пропускной пункт “Торхам” считается основным и наиболее загруженным на границе Афганистана и Пакистана.

Источник: УНН
Теги: Афганистан, Пакистан
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