За члена Комиссии по азартным играм Гетьмана внесли более 5 млн грн залога

КИЕВ. 26 августа. УНН. За действующего члена Комиссии по регулированию азартных игр и лотерей (КРАИЛ) Евгения Гетьмана, которого подозревают в получении взятки за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса, внесли залог в более 5 млн грн. Об этом журналисту УНН сообщила руководитель отдела коммуникаций в Высшем антикоррупционном суде Олеся Чемерис.

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“Вчера поздно вечером залог в полном объеме, определенном постановлением, попал на счет ВАКС”, — сказала Чемерис.

Что было раньше

20 августа 2021 года НАБУ задержало Гетьмана при получении взятки в размере 90 тыс. долл. за содействие в предоставлении разрешений и лицензий в сфере игорного бизнеса.

22 августа ВАКС отправил Гетьмана под стражу с альтернативой внесения залога в размере 5 000 658 грн с требованием носить электронное средство контроля.