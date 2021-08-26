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Япония выразила протест Москве, из-за запланированных стрельбы ВС РФ на Курилах

Япония выразила протест Москве, из-за запланированных стрельбы ВС РФ на Курилах

КИЕВ. 26 августа. УНН. Правительство Японии выразило протест России в связи с учениями российских вооруженных сил у побережья острова Итуруп, пишет УНН со ссылкой на местное издание Sankei.

Детали

О том, что Россия сообщила японской стороне о планах провести стрельбы у побережья острова Итуруп в августе, на пресс-конференции рассказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Кацунобу Като.

Учения, по его словам, должны будут пройти с 26 по 29 августа и с 13 по 17 сентября.

“Дипломатическим путем я заявил (российской стороне), что это неприемлемо, поскольку несовместимо с позицией Японии”, — объявил в связи с этим чиновник. Японское издание Iza со ссылкой на источник в свою очередь указывает, что стрельбы, по мнению Токио, могут привести “к усилению вооружений на (японских) северных территориях” (так Токио называет Курильские острова).

Ранее

Это уже не первый протест Японии в связи с позицией России по поводу Курильских островов. В последний раз протест Москве японское правительство выразило в связи с поездкой российского премьер-министра Михаила Мишустина на Итуруп. Кацунобу Като визит Мишустина на Курилы тогда называл “прискорбным” и говорил, что он “противоречит последовательной позиции Японии в отношении северных территорий”.

Российский посол в Токио Михаил Галузин, в свою очередь, назвал данный протест неприемлемым, учитывая принципиальную позицию Москвы о принадлежности южных Курильских островов.

Источник: УНН
Теги: Россия, Япония
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