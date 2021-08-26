Южная Корея оштрафовала Facebook и Netflix на более чем 5 млн долларов

КИЕВ. 26 августа. УНН. Комиссия по защите персональных данных Южной Кореи оштрафовала соцсеть Facebook и стримингову платформу Netflix на 5,7 млн долларов за нарушение конфиденциальных данных пользователей. Об этом сообщает УНН по данным агентства Yonhap.

Детали

Самый большой штраф получил Facebook — 5,5 млн долларов. Комиссия заявила, что с апреля 2018 до сентября 2019 социальная сеть создавала и сохраняла шаблоны по распознаванию лиц 200 тысяч местных пользователей без их согласия.

Отметим, что в ноябре 2020 Facebook выплатил штраф в размере 6,3 млн долларов за предоставление другим операторам личной информации пользователей без их согласия. Социальную сеть также обвинили в незаконном сборе регистрационного номера людей и не сообщении об изменениях, касающихся управления личной информацией.

Netflix обязали уплатить почти 220 тыс. долларов за сбор персональной информации 5 млн пользователей без их согласия ещё до завершения регистрации в сервисе.

Также комиссия порекомендовала компании Google улучшить меры по обработке личной информации.

Напомним

Южная Корея планирует наложить ограничения на магазины приложений Apple и Google.