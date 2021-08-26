Регистрация | Вход
Получить тестовый доступ
USD: 26,71 0,0356  EUR: 31,34 0,2151 
Украинские Национальные Новости
информационное агентство
Спасибо врачам, спасающим страну!
Эксклюзивные новости УНН
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
НСЗУ продолжает банкротить инфекционные больницы, несмотря на предстоящую волну коронавируса
Показать еще
Публикации RSS
Новости: Новости Мира
Архив
10845

Китай решил обратиться к ВОЗ: просит расследовать работу нескольких лабораторий в США

Китай решил обратиться к ВОЗ: просит расследовать работу нескольких лабораторий в США

КИЕВ. 26 августа. УНН. Постоянный представитель Китая при отделении ООН в Женеве Чэнь Сюй направил запрос во Всемирную организацию здравоохранения (ВОЗ) на проверку работы лабораторий США в Форт-Детрике и в системе университетов штата Северная Каролина. Китайская сторона просит провести проверку в рамках расследования истоков пандемии COVID-19. Об этом сообщила китайская партийная газета Global Times, пишет УНН.

Детали

Письмо, направленное главе ВОЗ Тедросу Адханому Гебрейесусу, является первым официальным запросом Китая по дипломатическим каналам на расследование деятельности этих учреждений в США. К обращению в адрес главы ВОЗ приложено коллективное письмо, подписанное более чем 25 млн гражданами Китая с требованием расследовать действия США в Форт-Детрике.

Чэнь Сюй при этом напомнил, что вероятность распространения вируса SARS-CoV-2 в человеческой популяции, вызвавшей пандемию COVID-19, в результате утечки из Уханьского института вирусологии является крайне маловероятной. Однако, продолжил Чэнь Сюй, если кто-то настаивает, что эта версия продолжает иметь право на существование, то объектом транспарентного расследования должны стать лаборатории, подобные находящимся в Форт-Детрике и Университете Северной Каролины в Чапел-Хилл — главном кампусе в этой системе университетов.

По данным Global Times, Форт-Детрик (штат Мэриленд) является центром биологических исследований военных США, и главный их участник — Институт медицинских исследований инфекционных заболеваний армии США (USAMRIID).

Газета напоминает, что USAMRIID работал с командой эпидемиолога Ральфа Барика из Университета Северной Каролины в Чапел-Хилл, а публиковавшиеся результаты их исследований показывают, что не позже 2003 года эти структуры уже имели продвинутые технологии для синтезирования и модификации коронавирусов, вызывающих тяжелый острый респираторный синдром.

Генеральный директор департамента по контролю над вооружениями МИД КНР Фу Цун в свою очередь заявлял, что США больше остальных стран спонсировали и проводили исследования коронавирусов. При этом, по данным китайской стороны, команда Барика лидировала в мире в этой области, потому расследование работы его лаборатории позволит узнать, привела ли ее активность или могла ли привести к появлению SARS-CoV-2.

Ранее

В совместном отчете ВОЗ и Китая, опубликованном в марте по итогам миссии ВОЗ в Ухань в 2021 году, был сделан вывод о том, что утечка вируса из лаборатории “крайне маловероятна”. В докладе говорилось, что наиболее вероятный сценарий появления COVID-19 — переход заболевания от летучих мышей к другому животному, которое позже заразило людей.

Президент США Джо Байден ранее в этом году поручил спецслужбам провести 90-дневную проверку теорий происхождения COVID-19. Пресс-секретарь Белого дома Дженнифер Псаки заявила в понедельник, что отчет станет доступным для широкой публики в ближайшие дни.

Между тем, в американских СМИ появились сообщения о том, что данные этого отчета не позволяют сделать окончательные выводы по поводу COVID-19.

Источник: УНН
Теги: Китай, ВОЗ, Коронавирус
Вернуться к списку
Подписывайтесь на канал новостей УНН в Telegram
Политика | Экономика | Киев | Криминал и ЧП | Продукты | Услуги | Контакты | Вход | Реклама на сайте
Информационное агентство «Украинские Национальные Новости». Все права защищены. © 2007 — 2021. Privacy Policy. Разработка сайта: Argentum IT Lab.