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В Украине обнаружили уже 520 случаев "Дельта"-штамма коронавируса

В Украине обнаружили уже 520 случаев "Дельта"-штамма коронавируса

КИЕВ. 26 августа. УНН. В Украине официально подтвердили уже 520 случаев заболевания более заразным "Дельта"-штаммом коронавируса. Об этом сообщили в Министерстве здравоохранения, информирует УНН.

Цитата:

"Количество случаев инфицирования штаммом коронавируса "Дельта" в Украине постепенно растет: еще 5 августа было подтверждено 147 случаев, а уже 20 августа - 520", - сообщили в Минздраве.

Детали

В то же время в Минздраве утверждают, что в течение лета система здравоохранения готовилась к возможным вызовам новой волны коронавируса. Отчитываются о 256 подготовленных больницах, всего 39 тыс. койко-местах.

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Также указано, что в четвертом квартале текущего года запустится секвенирование лабораторных образцов в собственной референс-лаборатории ГУ "Центр общественного здоровья Минздрава Украины". И диагностировать "Дельта"-штамм методом ПЦР "смогут на уровне областей и на национальном уровне", заверили в Минздраве.

Дополнение

В Украине зафиксировано уже 2,278 млн случаев COVID-19, за сутки - 1 581.

Источник: УНН
Теги: Украина, Минздрав, Коронавирус
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