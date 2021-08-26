Зеленский наградил орденом "за заслуги" строителя самого дорого общественного туалета за бюджетные деньги

КИЕВ. 26 августа. УНН. Президент Владимир Зеленский присвоил главе харьковской строительной компании “Трест Жилстрой-1” Александру Харченко орден “За заслуги” I степени, сообщает УНН.

Орден приурочен к 30-летию Дня Независимости Украины.

Компания Харченко, как ранее сообщал УНН, в этом году получила свыше 30 млн грн из бюджета Харькова на строительство общественного туалета в местном зоопарке.

Стоимость общественного туалета уже прировняли к частному имению со своими озерами и кортом, а также мавзолею Ленина. Считается, что это самый дорогой общественный туалет в Украине, который будет построен за деньги налогоплательщиков.

Сам Харченко является членом исполкома Харьковского горсовета, который возглавляет секретарь и и.о. Мэра Игорь Терехов. О близких отношениях Харченко и Терехова свидетельствует тот факт, что ко Дню строителя Терехов выбрал коллектив именно этой компании для публичных поздравлений.

Зоопарк в Харькове, который строится не первый год, из имиджевого проекта власти все больше превращается в эпицентр коррупционных скандалов и разделяет горожан на сторонников и противников. Последние утверждают, что за эти деньги ( уже свыше 1,5 млрд грн) можно было привести в порядок город, отремонтировать больницы и жилищную инфраструктуру.