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Учебный год в школах начнется вовремя и в обычном режиме - Шмыгаль

Учебный год в школах начнется вовремя и в обычном режиме - Шмыгаль

КИЕВ. 26 августа. УНН. Учебный год в украинских школах начнется вовремя и в обычном режиме. Об этом во время заседания правительства заявил Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, передает корреспондент УНН.

Цитата:

"Старт нового учебного года начнется вовремя, то есть с 1 сентября, и будет проходить в обычном режиме", - заявил Шмыгаль.

Детали

Премьер-министр пояснил, что сейчас страна находится на "зеленом" уровне эпидемической безопасности, и ситуация остается контролируемой. Это позволяет начать работу учебных заведений.

"Обучение должно проходить с соблюдением простых противоэпидемических правил. Школы подготовлены и имеют все для этого необходимое", - добавил Шмыгаль.

Он также призвал украинских педагогов не пренебрегать прививками и вакцинироваться.

Добавим

В июне министр образования и науки Сергей Шкарлет заявил, что вакцинация от COVID-19 может стать обязательным для работников образования для допуска к профессии.

Однако, уже в августе в МОН отметили, что для украинских учебных заведений вакцинация от коронавируса является добровольной, вопрос о недопуске учителя к работе не стоит.

Источник: УНН
Теги: школа, Денис Шмыгаль

В тексте упоминаются

Шмыгаль Денис
Шмыгаль Денис
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